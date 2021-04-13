В Петербурге снесли незаконно размещенные торговые павильоны общей площадью 450 квадратных метра

В Петербурге в Приморском, Выборгском и Пушкинском районах осуществляются работы по сносу и ликвидации незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город предлагает брать в аренду земельные участки, но при этом обязан жестко контролировать их эксплуатацию.

После проверки сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга вместе с Центром повышения эффективности использования государственного имущества очищают четыре земельных участка, общая площадь которых более 450 квадратных метра.

Выяснилось, что договоры аренды были расторгнуты еще в прошлом и позапрошлом годах, об этом же предпринимателей предупредили, однако они не стали вовремя освобождать территорию.

Так торговые павильоны снесут на Новоколомяжском проспекте, на Мебельной улице, на проспекте Энгельса и на Московском шоссе.

Отмечается, что владельцев торговых точек привлекли к административной ответственности. Они же и будут оплачивать демонтаж своих павильонов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петергофе ночью КамАЗ пытался установить ларек и застрял, испортив газон и пешеходную зону.