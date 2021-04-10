В Петергофе ночью КамАЗ пытался установить ларек и застрял, испортив газон и пешеходную зону

В Петергофе ночью КамАЗ пытался установить ларек и застрял, испортив газон и пешеходную зону
Грузовик застрял в газоне. Фото: "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в городе Петергоф ночью на одной из улиц пытались поставить ларек. Однако задуманное не получилось. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербурга».

С девятого на десятое апреля в Петергофе с помощью грузовика хотели поставить небольшой павильон.

Замысел не был воплощен, так как и грузовик, и ларек застряли.

При этом, в результате попытки установления помещения, были испорчены газон и пешеходная зона.

Жители Петергофа в комментариях к посту пожаловались, что не могут дождаться, когда же эти ларьки исчезнут с лица их города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске водитель, который находился за рулем белых «Жигулей», врезался в ларек, где продают валенки. Об этом сообщили очевидцы. На место происшествия разбираться прибыли сотрудники ГИБДД.

камаз ларек петергоф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге укладывали дорогу и нашли неразорвавшийся немецкий боеприпас ...
ДТП с участием группы российских туристов: одна женщина погибла, еще 26 ...
В Ленобласти задержали вандала, расколовшего мемориальную плиту
В Петербурге на проспекте Энгельса ночью сгорели два соседних автомобиля
Мурашко заявил о разработке еще одной вакцины против коронавируса в России
Авария на Московском шоссе заблокировала въезд на заправку
В Петергофе ночью КамАЗ пытался установить ларек и застрял, испортив газон ...
Маленького худого тюлененка заметили в Крюковом канале