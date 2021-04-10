В Петергофе ночью КамАЗ пытался установить ларек и застрял, испортив газон и пешеходную зону

В Петербурге в городе Петергоф ночью на одной из улиц пытались поставить ларек. Однако задуманное не получилось. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербурга».

С девятого на десятое апреля в Петергофе с помощью грузовика хотели поставить небольшой павильон.

Замысел не был воплощен, так как и грузовик, и ларек застряли.

При этом, в результате попытки установления помещения, были испорчены газон и пешеходная зона.

Жители Петергофа в комментариях к посту пожаловались, что не могут дождаться, когда же эти ларьки исчезнут с лица их города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске водитель, который находился за рулем белых «Жигулей», врезался в ларек, где продают валенки. Об этом сообщили очевидцы. На место происшествия разбираться прибыли сотрудники ГИБДД.