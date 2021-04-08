Во Всеволожске водитель на белых «Жигулях» протаранил ларек с валенками

Во Всеволожске водителя, находясь за рулем белых «Жигулей» врезался в ларек, где продают валенки.

«Во Всеволожске двое влетели в ларек с валенками. Сидят в машине ГИБДД, оформляют», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Петербурга произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. К месту происшествия прибыли спасатели и машина реанимации.