В Петербурге корюшку начнут продавать с 15 апреля

Сезонные точки откроются в 12 районах города, их уже согласовали власти.

В Санкт-Петербурге с 15 апреля заработают сезонные точки по продаже корюшки. Горожане смогут приобрести рыбу до 31 мая включительно. Об этом сообщили на сайте КИО.

Известно, что места для продажи корюшки появятся в 12 районах города – адреса согласовали петербургские власти. Их список можно найти на сайте комитета имущественных отношений – в него попали 70 точек.

Продавать корюшку можно и другое время года, но с использованием передвижных средств развозной торговли. Напоминаем, что в Петербурге можно приобрести рыбу за 1,6 тысяч за килограмм – такие цены были на старте сезона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что холода в Петербурге могут негативно сказаться на улове корюшки.