Холода в Петербурге могут негативно сказаться на улове корюшки

Корюшки может стать меньше, а цены на нее - выше. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Корюшки может стать меньше, а цены на нее - выше. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Как правило, на петербургских прилавках корюшка появляется сразу с приходом весны. В этом году, однако, с выловом знаменитой «питерской» рыбы могут быть сложности из-за холодов.

Минусовые температуры не дают растаять льду, который, в свою очередь, затрудняет работу рыбаков. Таким образом, сезон вылова корюшки, как отмечает «Мойка78», может заметно сдвинуться, поскольку в ближайшие несколько дней потепления не ожидается.

Ход корюшки начинается, когда вода прогревается до +4…+6 градусов. Если ледоход задержится, рыба попросту пройдет подо льдом, а затем количество корюшки в магазинах сократиться. Возможно, за этим последует увеличение стоимости сезонного продукта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что раньше 8 марта потепления в Северной столице ждать не стоит — город ждут снегопады и метели.