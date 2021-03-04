Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Петербурга в преддверии 8 марта

Международный женский день 8 марта — главный праздник начала весны, но погода не спешит считаться с ожиданиями петербуржцев: похолодания не избежать.

Уже с сегодняшнего дня, 4 марта, в Северной столице начинается похолодание: температура близится к нулю, а в ближайшие дни и вовсе уйдет в минус. «Февральская» погода продержится до начала следующей недели, рассказал синоптик Александр Колесов порталу Peterburg2.

По словам эксперта, с 6 на 7 марта Петербург накроет активный циклон, который принесет снег, метель и порывы ветра со скоростью 7-12 метров в секунду, а местами — и вовсе до 18 м/с. В сам праздник, 8 марта, непогода должна стихнуть и возможно горожанам даже посчастливится увидеть солнышко, но потепления не стоит ждать раньше второй декады месяца, подвел итоги Колесов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по совету психолога женщинам лучше отказаться от намеков мужчинам на подарки к 8 марта.