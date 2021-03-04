Психолог посоветовал женщинам отказаться от намеков на подарки к 8 марта

Психолог Анастасия Давыдова посоветовала женщинам избежать намеков на подарки к 8 марта.

Она пояснила, что мужчины все равно их не понимают. По ее словам, если люди друг для друга важны, то человек сам может догадаться, что хочет его близких, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Психолог добавила, что проговаривание желаний поможет обоим. Некоторые пары заранее составляют список желаний.

Сама же Анастасия выступает за хенд-мейд подарки, так как они сделаны с душой. Не менее важны комплименты и внимание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стоимость праздничных букетов в петербургских цветочных магазинов выросла на 50% за последний год. С такими ценами букет к 8 марта может стать не дополнительным подарком, а основным.