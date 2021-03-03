В Петербурге стоимость букета к 8 марта выросла вдвое

Стоимость праздничных букетов в петербургских цветочных магазинов выросла на 50% за последний год. С такими ценами букет к 8 марта может стать не дополнительным подарком, а основным.

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на флориста Аллу Руденко, на стоимость букетов влияет курс доллара и другие причины, но цветочные магазины всегда стараются делать накрутку меньше, чтобы растения продолжали покупать. Заказы к 8 марта уже есть, и даже практически столько же, как и в 2020-м.

По мнению специалистов, на рост цен напрямую влияют зарубежные поставщики. В основном букеты завозят в Петербург из Нидерландов, а там повысился курс. Также за рубежом берут в расчет российские праздники и заранее накручивают цену. В среднем жителям города на Неве букет обойдется в 2000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о рекордном взлете цен на цветы до 8 марта.