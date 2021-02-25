Россиян предупредили о рекордном взлете цен на цветы до 8 марта

Россиян предупредили о рекордном взлете цен на цветы до 8 марта
Букеты будут стоить дороже. Фото: Pixabay

Продавцы цветов в России озадачили россиян резким подорожанием продукции. Цены могут вырасти к Международному женскому дню на 35%.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора тепличного комплекса «Подосинки» Юлию Чарышкину, такой рекордный взлет цен намечается в России впервые. До этого к 8 марта продукция увеличивалась в стоимости на 20%.

«Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет», – заявила специалист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что россиян к 8 марта ожидает не только подорожание цветочной продукции, но дефицит некоторых товаров. Отмечается, что цены на цветы в стране подскочат из-за сложностей с поставками импортных растений.

8 марта подорожание цветы цены


 

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