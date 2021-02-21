Стало известно, насколько подскочат цены на цветы к 8 марта

Международный женский день не может обойтись в России без цветов. Эксперты уже проанализировали рынок и заявили о подорожании подарочных растений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Теплицы России», в которую входят 242 компании, цены на цветы в стране подскочат из-за сложностей с поставками импортных растений.

«Дефицит импортного цветка есть, поскольку проблемы на границе с Белоруссией, и импорт сейчас очень дорогой. Российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит, что, соответственно, повлечет за собой увеличение цен. Основное повышение цен будет в понедельник», – заявил президент ассоциации Алексей Ситников.

По словам эксперта, цены на букеты традиционно возрастут на 20%. Помимо этого, показатели увеличатся еще на 15-20% из-за проблем с импортом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на таможнях Петербурга очереди из фур с цветами к 8 марта.