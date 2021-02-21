На таможнях Петербурга очереди из фур с цветами к 8 марта

В Северной столице уже полным ходом идет подготовка к весенним праздникам. На таможнях были замечено большое количество фур с цветами перед женским днем.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, за минувшую неделю в город привезли 70 тонн растений. На данный момент идет ускоренная работа по оформлению разрешений для хрупкой продукции.

Отметим, что к самому празднику количество грузовых машин с цветами только увеличится. В среднем, сейчас каждый день проверку проходят более 60 фур в день. Сумма растений, привезенных с 14 по 23 февраля оценивается в 600 тыс. долларов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцев приглашают на выставку тюльпанов и сирени в Ботаническом саду с 21 февраля. Посмотреть можно будет и ботаническую живопись, а также пройти субтропический оранжерейный маршрут в режиме прогулки.