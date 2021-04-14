Главу штаба Навального Фатьянову посадили на 10 суток

Главу штаба Навального Фатьянову посадили на 10 суток
Ирину Фатьянову арестовали на десять суток. Фото: instagram.com/madamirma

В Петербурге Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову за совершение правонарушения по статье «Нарушение порядка организации либо проведения митинга». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Сама Ирина Фатьянова объяснила, что является координатором штаба Навального в Северной столице и не имеет доступа к странице в социальной сети «ВКонтакте».

Решением суда было назначено наказание в виде административного ареста на десять суток.

Напомним, что Ирину Фатьянову обвинили в организации несогласованного митинга в поддержку блогера Алексея Навального 31 января.

Причиной для обвинения стало видео, опубликованное в интернете 27 января. В тот день Ирина Фатьянова находилась в спецприемнике и была под административным арестом за «организацию» митинга 23 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блогер Алексей Навальный рассказал о заболевших туберкулезом тюремщиках и о высокой температуре.

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