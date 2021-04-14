В Ленинградскую область возвращаются ночные заморозки

В Ленинградскую область возвращаются заморозки. В ночь на четверг похолодает до -4 градусов, существенных осадков не прогнозируется.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в ночное время температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса, днем потеплеет до +6… +11. Ветер ночью северный, северо-восточный 4-9 метра в секунду, днем северо-восточный 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в 15 часов разведут Ладожский мост через Неву, что осложнит движение. Такая мера связана с предстоящей навигацией.