В Ленобласти в 15 часов разведут Ладожский мост через Неву, что осложнит движение

В Ленобласти в 15 часов разведут Ладожский мост через Неву, что осложнит движение
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Ленинградской области в Кировском районе 14 апреля в 15 часов разведут Ладожский мост через реку Неву. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ленобласти.

Разведут путепровод на 45 минут, то есть до 15:45. Сообщается, что такая мера связана с предстоящей навигацией.

В связи с этим будет движение по трассе «Кола» будет осложнено.

Известно, что по дороге через Ладожский мост курсируют маршрутки 572А, 575, 565, 860, 860Д, 895, 857Д, 847, 879, 879Д, 865, 864, 579.

Отмечается, что их расписание изменено не будет,однако не исключают задержки в пути.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе с 16 апреля по 30 апреля перекроют две полосы движения. Известно, что на участке дороги будет проходить работы по ликвидации колейности покрытия.

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В Ленобласти в 15 часов разведут Ладожский мост через Неву, что осложнит движение