На КАД перекроют две полосы из-за дорожных работ

На КАД перекроют две полосы из-за дорожных работ
Ограничения вводят с 16 по 30 апреля 2021 года. Фото: скриншот Яндекс. Карты

Полосы будут недоступны с 16 по 30 апреля 2021 года.

На КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе с 16 апреля перекроют две полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что на участке дороги будет проходить работы по ликвидации колейности покрытия до 30 апреля 2021 года. В связи с этим на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» и транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе будут перекрыты две полосы движения. Отмечается, что по третьей полосе можно ездить со скоростью до 50 километров в час.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены»,

— добавили в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что движение по Пулковскому шоссе ограничат на четыре дня.

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