Движение по Пулковскому шоссе ограничат на четыре дня

Движение по Пулковскому шоссе ограничат на четыре дня
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

Государственная административно-техническая инспекция предупредила петербургских автомобилистах о грядущем ограничении движения на Пулковском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, проезд будет затруднен по четной стороне Пулковского шоссе от КАД до Дунайского проспекта. Движение ограничат в полночь 13 апреля, снять ограничения планируют в ночь на 16 апреля.

В это время на участке будут проводить работы по реконструкции железнодорожного путепровода. Работы будет проводить ОАО «РЖД». Также в службе напомнили, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход для пешеходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки фильма с 11 апреля ограничат движение по Двинской улице и Канонерскому тоннелю в Кировском районе города.

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