Съемки фильма ограничат движение по Двинской улице и Канонерскому тоннелю

Съемки фильма ограничат движение по Двинской улице и Канонерскому тоннелю
Ограничения движения вводят на по ряду улиц Кировского района. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Водителей Петербурга предупредили о новых ограничениях движения.

С 11 апреля в ночное время ограничат движение по нескольким улицам Кировского района. Проезд перекроют из-за съемок фильма «Бег улиток». Об этом gazeta.spb.ru сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение по Двинской улице и Канонерскому тоннелю перекроют на 20 минут с 21:00 до 6:00 с 11 по 12 апреля, с 12 по 13 апреля и с 13 по 14 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга внес изменения в ограничения движения транспорта, связанных с проведением спортивно-массового мероприятия «Арена марафон».

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