В Петербурге изменили ограничения движения на Крестовском острове с 18 октября

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга внес изменения в ограничения движения транспорта, связанных с проведением спортивно-массового мероприятия «Арена марафон».

Как сообщили в ведомстве, в воскресенье, 18 октября, будет закрыто движение по следующим участкам:

с 06:30 до 12:00 по Велосипедной аллее, Северной дороге в направлении от Велосипедной аллеи к Бодрову переулку;

с 06:30 до 14:30 по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Северной дороге от Яхтенного моста до Велосипедной аллеи, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Яхтенному мосту, Яхтенной улице от Яхтенного моста до Приморского пр.

Также с 06:30 до 12:00 введут одностороннее движение по Теннисной аллее в сторону Южной дороги от Центральной аллеи. А с 12:00 до 14:30 сузят проезжую часть по Велосипедной аллее в сторону Северной дороги от Центральной аллеи.

Кроме того, с 21:00 17 октября до 14:30 18 октября водителям запретят останавливаться на участках Северной дороги, Центральной аллеи и набережной Гребного канала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ сообщила о новых ограничениях движения в Петербурге.