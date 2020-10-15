ГАТИ сообщила о новых ограничениях движения в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция предупредила автомобилистов Петербурга о новых ограничениях дорожного движения, которые вводятся с 16 и 17 октября.

Так, с 16 октября по 29 июня 2021 года будет ограничено движение по Малой Зелениной улице между улицами Петергофской и Глухой Зелениной, также будет закрыто движение по Петергофской улице от Малой Зелениной до Средней Колтовской улицы. Там будет размещена пешеходная галерея.

С 16 октября по 16 апреля 2021 года из-за размещения строительных лесов будет затруднен проезд по набережной реки Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского.

С 17 октября по 10 ноября водителям запретят проезд по улице Моисеенко от Новгородской улицы до улицы Красного Текстильщика из-за реконструкции теплосети. Будет предусмотрен объезд.

С 17 октября по 12 ноября работы по прокладке инженерных сетей ограничат движение по Заставской улице от улице Коли Томчака до Цветочной улицы.

С 17 по 30 октября рабочие будут прокладывать водопроводные сети на участке Атаманской улицы между Кременчугской улицей и набережной Обводного канала, что ограничит движение транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат движение транспорта из-за матча «Зенита» с «Сочи».