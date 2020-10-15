В Петербурге ограничат движение транспорта из-за матча «Зенита» с «Сочи»

В Северной столице в связи с проведением футбольного матча 17 октября с участием петербургской команды «Зенит» на «Газпром Арене» будет ограничено движение транспортных средств. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Отмечается, что движение транспорта будет прекращено с 17 по 20 октября сразу по нескольким адресам.

Так в течение нескольких дней будет заблокировано движение с 00.00 до 24.00 по ул. Савиной в направлении от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту, наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге, Крестовскому пр. в направлении от Рюхиной ул. к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги, Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги.

Кроме этого, 17 и 20 октября с 00.00 до 24.00 будет запрещена остановка транспортных средств по Северной дороге, Южной дороге, Бодрову пер., Рюхина ул. от Северной дороги до Крестовского пр., Морскому пр. от Динамовской ул. до Рюхиной ул., Крестовскому пр. от Спортивной ул. до Южной дороги, Яхтенной ул. от ул. Савушкина до Яхтенного моста, Савушкина до Яхтенного моста, нечетной стороне ул. Савиной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге трамваи № 20, 21 и 40 изменят свои маршруты из-за ремонтных работ на проспекте Энгельса.