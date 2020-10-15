В Петербурге изменят маршрут трамваи № 20, 21 и 40 из-за ремонта на проспекте Энгельса

В Северной столице с 17 октября изменится маршрут у трамваев №20, 21 и 40 на время дорожных работ в зоне трамвайных путей на проспекте Энгельса у Светлановской площади. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Таким образом, с 9:00 до 14:00 трамваи по пр. Энгельса севернее 2-го Муринского пр. следуют:

№20: от к/ст «Пр. Культуры» по пр. Культуры, Тихорецкому пр., Политехнической ул., 2-му Муринскому пр., пр. Энгельса, далее по действующей трассе до к/ст «Пл. Ленина». №21: от к/ст «Придорожная аллея» по действующей трассе до к/ст «Станция метро «Удельная».

Также изменения коснутся и южной части. С 14:00 до 18:00 по пр. Энгельса южнее 2-го Муринского пр. трамваи следуют:

№20: от к/ст «Пр. Культуры» по пр. Культуры, Тихорецкому пр., Политехнической ул., 1-му Муринскому пр., Лесному пр., далее по действующей трассе до к/ст «Пл. Ленина». №21: от к/ст «Придорожная аллея» по действующей трассе до к/ст «Станция метро «Удельная». №40: от к/ст «Тихорецкий пр.» по Тихорецкому пр., Политехнической ул., 1-му Муринскому пр., Б. Сампсониевскому пр., Сердобольской ул., далее по действующей трассе до к/ст «Ул. Кораблестроителей».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге трамваи не смогут подъехать к «Северной верфи».