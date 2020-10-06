В Петербурге трамваи не смогут подъехать к «Северной верфи»

В Санкт-Петербурге изменят движение трамваев, которые следуют к заводу «Северная верфь».

Об этом во вторник, 6 октября, сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок». Как долго будут действовать изменения, учреждение не уточняет, отмечая, что трассы трамвайных маршрутов меняются с 10 октября «на длительный период».

Изменения, которые связаны с ремонтом трамвайных путей на Корабельной улице, коснутся маршрутов №№ 41, 52, 56, 60.

Трамваи не смогут проехать к конечной станции «Завод «Северная верфь».

Так, трамваи №41 будут следовать от Оборонной улицы по действующей трассе до площади Тургенева, трамвай №52 — от Сосновой Поляны по действующей трассе до Кронштадтской ул, улице Новостроек и Маршала Говорова.

Трамваи №56 перестанут ходить вовсе, а трамваи №60 направят от остановки ЛЭМЗ по действующей трассе до Кронштадтской ул. и далее по ул. Новостроек, ул. Маршала Говорова, ул. Трефолева до Оборонной улицы.

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