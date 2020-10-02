В Московском районе раньше срока запустили движение по новой магистрали

Оставшиеся работы будут проводиться по ходу движения с минимальными неудобствами для жителей до 30 мая 2021 года. Фото: pixabay.com

Оставшиеся работы будут проводиться по ходу движения с минимальными неудобствами для жителей до 30 мая 2021 года. Фото: pixabay.com

В Петербурге состоялось открытие рабочего движения по Среднерогатской улице. Оставшиеся строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца мая 2021 года.

Движение по Среднерогатской улице пустили ранним утром пятницы, 2 октября. Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, в настоящее время дорога готова уже на 90 процентов. При этом на участке гарантирована безопасность передвижения транспортных средств и пешеходов.

Магистральная улица проходит от Дунайского проспекта до проезда вдоль железной дороги протяженностью 1,45 километра. На участке четыре полосы движения.

На указанной улице в дальнейшем появятся пять умных остановочных пунктов и велодорожки. полная стоимость работ составляет 719,6 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Законодательном Собрании Петербурга обсуждается вопрос о реализации программы «Чистое небо».