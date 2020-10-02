Без проводов: в ЗакСе обсудили вопрос о реализации программы «Чистое небо»

Без проводов: в ЗакСе обсудили вопрос о реализации программы &#171;Чистое небо&#187;
Заседание ЗакСа. Фото: gov.spb.ru

В Законодательном Собрании Петербурга обсуждается вопрос о реализации программы «Чистое небо».

Заседание провела рабочая группа под руководством Сергея Никешина из «Единой России». В ходе собрания депутаты отметили, что в городе должен быть установлен запрет на использование фасадов зданий для размещения над улицами, набережными, озелененными территориями воздушных линий связи.

Как сообщили на сайте ЗакСа, рабочая группа отметила, если по каким-либо причинам данный запрет не будет содержаться в Правилах благоустройства Петербурга, соответствующие нормы будут включены в закон.

Парламентарии пришли к выводу, что необходимо разработать порядок выявления и демонтажа проводов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подписали совместный план законопроектной работы ЗакСа на новый политический сезон.

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