Без проводов: в ЗакСе обсудили вопрос о реализации программы «Чистое небо»

В Законодательном Собрании Петербурга обсуждается вопрос о реализации программы «Чистое небо».

Заседание провела рабочая группа под руководством Сергея Никешина из «Единой России». В ходе собрания депутаты отметили, что в городе должен быть установлен запрет на использование фасадов зданий для размещения над улицами, набережными, озелененными территориями воздушных линий связи.

Как сообщили на сайте ЗакСа, рабочая группа отметила, если по каким-либо причинам данный запрет не будет содержаться в Правилах благоустройства Петербурга, соответствующие нормы будут включены в закон.

Парламентарии пришли к выводу, что необходимо разработать порядок выявления и демонтажа проводов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подписали совместный план законопроектной работы ЗакСа на новый политический сезон.