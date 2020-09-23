В Петербурге подписали совместный план законопроектной работы ЗакСа на новый политический сезон

Сегодня в Петербурге состоялось подписание совместного плана законопроектной работы ЗакСа на 2020-2021 годы. Возглавлял собрание губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно в среду, 23 сентября. В ходе церемонии в Мариинском дворце свои подписи под указанным планом поставили глава города и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

Как сообщили на официальном сайте Администрации города, Беглов отметил, что минувший парламентский год был сложным, а также поблагодарил депутатский корпус города и лично спикера парламента за поддержку, оказанную в ходе принятия законов, направленных на борьбу с коронавирусом, а также поддержку петербуржцев и экономики города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов вручил Макарову Орден Александра Невского. Он был удостоен высокой государственной награды за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.