Беглов вручил Макарову Орден Александра Невского

Беглов вручил Макарову Орден Александра Невского
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов вручил председателю ЗакСа Вячеславу Макарову Орден Александра Невского.

Церемония состоялась в среду, 23 сентября. Как сообщила пресс-служба ЗакСа, председатель городского парламента был удостоен высокой государственной награды Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Орден Александра Невского – это госнаграда РФ. Ее получают граждане замещающие должности госслужбы за особые личные заслуги перед Отечеством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Макаров рассказал об итогах «нулевых чтений» по бюджету на 2021 год. Он подчеркнул, что ситуацию с традиционным планированием бюджета усложнила пандемия коронавирусной инфекции, которая существо повлияла на экономическую ситуацию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов вячеслав макаров новости спб орден


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов вручил Макарову Орден Александра Невского
Стало известно, кто будет руководить сносом незаконных ларьков в Петербурге
Наполеон-расчленитель не просто пилил руки убитой аспирантке, но еще и ...
«Метрострой» через суд обязали устранить протечки на «Спортивной»
Ford на Ленской стукнул три машины на задавил пешехода
В Петербурге за месяц на дезинфекцию общественного транспорта от Covid-19 ...
Заснул за рулем: названа причина массовой ДТП с перевертышем на ...
В Петербурге заслушивают свидетелей по делу историка Соколова