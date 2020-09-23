Беглов вручил Макарову Орден Александра Невского

Сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов вручил председателю ЗакСа Вячеславу Макарову Орден Александра Невского.

Церемония состоялась в среду, 23 сентября. Как сообщила пресс-служба ЗакСа, председатель городского парламента был удостоен высокой государственной награды Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Орден Александра Невского – это госнаграда РФ. Ее получают граждане замещающие должности госслужбы за особые личные заслуги перед Отечеством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Макаров рассказал об итогах «нулевых чтений» по бюджету на 2021 год. Он подчеркнул, что ситуацию с традиционным планированием бюджета усложнила пандемия коронавирусной инфекции, которая существо повлияла на экономическую ситуацию.