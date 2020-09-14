Макаров рассказал об итогах «нулевых чтений» по бюджету на 2021 год

В Северной столице подошли к концу все рабочие совещания в рамках «нулевых чтений». В Мариинском дворце со 2 по 11 сентября было проведено 44 совещания.

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров подчеркнул, что ситуацию с традиционным планированием бюджета усложнила пандемия коронавирусной инфекции, которая существо повлияла на экономическую ситуацию. Поэтому перед представителями власти встала серьезная задача — максимальный и эффективный расчет средств в условиях неопределенности.

Отметим, что в рамках «нулевых чтений» было выяснено, что бюджет нуждается в дополнительных 233 миллиардах рублей на различные потребности. Эта сумма составляет треть от всех прогнозируемых доходов в 2021 году. В связи с этим, приоритеты будут определяться достаточно жестко. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Однако, вне всякого сомнения поддержку получит система здравоохранения. Дополнительные средства для сферы медицины выделят в размере 8 миллиардов рублей.

Также, особое внимание будет уделено развитию сети многофункциональных центров и электронного здравоохранения.

Дополнительные средства в размере 30 миллиардов рублей районные администрации получат на капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений, выплаты зарплат бюджетным работника и приобретение оборудования.

Также, в планах на бюджет предусмотрят увеличение ассигнований в сфере ЖКХ для обеспечения капитального ремонта многоквартирных домов и теплоснабжения по льготным тарифам.

На социальную поддержку льготных категорий жителей города дополнительно выделят 3,5 миллиарда рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Макаров заявил о доппотребности бюджета в 200 миллиардов рублей.