Макаров заявил о доппотребности бюджета в 200 миллиардов рублей

В среду, 2 сентября, в Законодательном Собрании Петербурга начались нулевые слушания по обсуждению бюджета города на 2021-22 год.

Председатель ЗаКСа Вячеслав Макаров рассказал, что в парламенте проходят уже 18 нулевые слушания и впервые представители власти столкнулись с такой «неопределенностью» в плане формирования бюджета. В основном это связано с пандемией коронавирусной инфекции. Поэтому политикам очень важно составить прогнозы так, чтобы финансирование города было эффективным.

Макаров отметил, что дополнительная потребность в бюджете на данный момент составляет порядка 200 миллиардов рублей. Это почти треть бюджета.

Также политик попросил коллег при планировании обратить внимание на выделение средств на строительство детских садов и финансирование медицины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мариинском дворце стартуют «нулевые чтения» бюджета Петербурга на 2021 год.