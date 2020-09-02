Макаров заявил о доппотребности бюджета в 200 миллиардов рублей

Макаров заявил о доппотребности бюджета в 200 миллиардов рублей
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В среду, 2 сентября, в Законодательном Собрании Петербурга начались нулевые слушания по обсуждению бюджета города на 2021-22 год.

Председатель ЗаКСа Вячеслав Макаров рассказал, что в парламенте проходят уже 18 нулевые слушания и впервые представители власти столкнулись с такой «неопределенностью» в плане формирования бюджета. В основном это связано с пандемией коронавирусной инфекции. Поэтому политикам очень важно составить прогнозы так, чтобы финансирование города было эффективным.

Макаров отметил, что дополнительная потребность в бюджете на данный момент составляет порядка 200 миллиардов рублей. Это почти треть бюджета.

Также политик попросил коллег при планировании обратить внимание на выделение средств на строительство детских садов и финансирование медицины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мариинском дворце стартуют «нулевые чтения» бюджета Петербурга на 2021 год.

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