В Мариинском дворце стартуют «нулевые чтения» бюджета Петербурга на 2021 год

"В условиях эпидемической и, как следствие, экономической нестабильности нам предстоит не просто сверстать бюджет, а выстроить финансовую программу восстановления", - заявил Макаров. Фото: http://www.assembly.spb.ru

"В условиях эпидемической и, как следствие, экономической нестабильности нам предстоит не просто сверстать бюджет, а выстроить финансовую программу восстановления", - заявил Макаров. Фото: http://www.assembly.spb.ru

В среду, 2 сентября, в Мариинском дворце начнутся «нулевые чтения» законопроекта о городском бюджета на 2021-2023 годы.

Рабочие совещания по этому вопросу с участием представителей финансово-экономического блока Правительства и главными распорядителями бюджетных средств будут проходит в течение недели. По словам председателя Законодательного собрания Северной столицы Вячеслава Макарова, так называемые «нулевые чтения» представляют собой крайне важный этап формирования бюджета Петербурга.

Именно синхронное планирование региональной экономической политики между законодательной и исполнительной властями города помогает многие годы четко составлять бюджет, позволяющий Северной столице динамично развиваться как в социальном, так и экономическом отношении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проведение Евро-2020 в Петербурге в следующем году выделят 3,5 млрд рублей.