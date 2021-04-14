У артистов Джанабаевой и Меладзе родилась девочка

Певица Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями. Об этом певица сообщила в Instagram.

У звездной пары Альбины Джанабаевой и ее супруга Валерия Меладзе родилась девочка. Ребенок появился на свет в московской клинике.

Женщина написала, что по-особенному любит весенний месяц апреля. И все потому, что и сама родилась в этом месяцы и ее долгожданная дочь тоже.

Напомним, что для певца Меладзе это уже шестой ребенок.

При этом в семье Меладзе и Джанабаевой растут два мальчика — Константин и Лука.

Плюс ко всему у заслуженного артиста Российской Федерации от первого брака есть три взрослые дочери.

Стоит вспомнить, что Меладзе и Джанабаева расписались в 2014 году. И только осенью 2018 пара впервые рассказала о своей семейной жизни.

Также в середине марта певица Альбина Джанабаева рассказала о своей беременности.

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