Американский актер Маколей Калкин впервые стал отцом

У главного героя культового фильма «Один дома» Маколея Калкина родился первенец. Об этом сообщает Esquire.

40-летний актер и его партнерша, актриса 33-летняя Бренда Сонг поделились радостным событием, они рассказали о рождении сына.

Выяснилось, что еще 5 апреля в Лос-Анджелесе на свет появился их первенец.

Малыш родился весом 3,11 килограмма. Родители назвали его Дакота Сонг Калкин. Уточняется, что это в честь умершей сестры актера.

Новоиспеченные родители заявили, что очень рады появлению ребенка.

Известно, что Маколей Калкин и Бренда Сонг встретились несколько лет назад, когда начали совместную работу над фильмом в Таиланде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американский актер Маколей Калкин рассказал, что хотел получить роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». В итоге на роль его не взяли. При этом сам актер признается, что и сам бы себя не нанял.