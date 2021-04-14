Волочкова случайно показала лицо таинственного возлюбленного

Танцовщица Анастасия Волочкова похвасталась, что открыла сезон посиделок на домашней веранде. Внимательные подписчики заметили на фото лицо ее таинственного возлюбленного.

Новый пост балерина опубликовала на личной странице в Instagram. На одном из снимков Волочкова и ее мужчина сидят на диванчике, при этом фото обрезано так, что видно только мужские руку и ногу. Однако же его лицо можно заметить в отражении стеклянной двери.

«Мы с Олегом открыли сезон любимой домашней веранды», — написала Волочкова.

Стоит отметить, что все кадры мужчины танцовщица делает так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать свои посты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова показала еще кусочек таинственного возлюбленного.