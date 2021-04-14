Волочкова случайно показала лицо таинственного возлюбленного

Волочкова случайно показала лицо таинственного возлюбленного
Анастасия Волочкова поделилась новым фото с возлюбленный. Фото: скриншот Instagram

Танцовщица Анастасия Волочкова похвасталась, что открыла сезон посиделок на домашней веранде. Внимательные подписчики заметили на фото лицо ее таинственного возлюбленного.

Новый пост балерина опубликовала на личной странице в Instagram. На одном из снимков Волочкова и ее мужчина сидят на диванчике, при этом фото обрезано так, что видно только мужские руку и ногу. Однако же его лицо можно заметить в отражении стеклянной двери.

«Мы с Олегом открыли сезон любимой домашней веранды», — написала Волочкова.

Стоит отметить, что все кадры мужчины танцовщица делает так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать свои посты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова показала еще кусочек таинственного возлюбленного.

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