В Ленобласти спустя 25 лет задержали исполнителя жестокого убийства лектора

В 1995 года в стенах Мордовского государственного университета было совершено жестокое убийство лектора: мужчину расстреляли из автомата в упор прямо на глазах студентов.

По версии следствия, показательная расправа была связана с его криминальной биографией. Кроме научно-преподавательской деятельности убитый возглавлял одну из самых влиятельных группировок того времени, стремящейся контролировать все коммерческие объекты в Саранске. Заказчики и исполнителей зверского убийства были участниками другой конкурирующей за передел криминального рынка группировки. Заказчиков преступления уже нет в живых, их убили 2000-х. Перед судом предстали только трое непосредственных исполнителей, еще один, 47-летний уроженец Саранска, долго находился в федеральном розыске. Его задержали 14 апреля 2021 года. Он проживал совместно с сожительницей в одной из квартир деревни Старая во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник до последнего пытался убедить оперативников, что они ошиблись и даже предъявил поддельный паспорт. Его настоящего имени не знала даже сожительница. Последние годы бывший киллер зарабатывал на жизнь частным строительством. В настоящее время мужчина этапирован в город Саранск, где в ближайшее время предстанет перед судом.

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