В Пушкине полиция задержала мужчину, который напал с пистолетом возле хинкальной

В Пушкине правоохранительные органы задержали жителя республики Дагестан, подозреваемого в нападении с травматическим пистолетом. Об этом стало известно Gazeta.SPb.ru.

26 марта сообщалось о том, что вечером в отделение полиции поступил сигнал, якобы в поселке Шушары у хинкальной происходит стрельба.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то выяснили, что между посетителями кафе произошла драка, но все разошлись еще до прибытия наряда.

Позднее стадо известно, что в травмпункт поступил мужчина. Ему диагностировали огнестрельное ранение брюшной области и левого бедра. Состояние 30-летнего пострадавшего было средней тяжести и он самостоятельно обратился к медикам.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала 29-летнего жителя республики Дагестан, который во время конфликта стрелял из травматического оружия.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Известно, что в 2013 году задержанный уже был осужден по статье связанной с незаконным приобретением наркотических средств. Мужчина был лишен свободы условно на три года с испытательным сроком в два года и штрафом в 10 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга полицейские разыскивают неизвестного мужчину, устроившего разбойное нападение на офис «Быстро деньги».