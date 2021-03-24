Мужчина с пистолетом ограбил офис «Быстро деньги» на улице Уточкина

В Приморском районе Петербурга полицейские разыскивают неизвестного мужчину, устроившего разбойное нападение на офис «Быстро деньги».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем сотрудницы офиса «Быстро деньги» позвонили в полицию и сообщили, что в полдень на офис на улице Уточника, дом 1/1 напал мужчина. Неизвестный с пистолетом потребовал отдать ему деньги и, получив 5 тысяч рублей, скрылся на 80-м автобусе.

Девушки описали злоумышленника: на вид ему около 45 лет, европейский тип лица, рост около 180 см. Был одет в темную одежду и маску.

На месте происшествия полиция изъяла отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти экс-полицейский отсидит почти 8 лет за взятку.