В Ленобласти экс-полицейский отсидит почти 8 лет за взятку

В Ленобласти экс-полицейский отсидит почти 8 лет за взятку
Взяточника отправили за решетку. Фото: pixabay.com

Он потребовал от бизнесмена взятку в размере 300 тысяч рублей, но в итоге был пойман.

Бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Лодейнопольскому районе Ленобласти признали виновным в получении взятки. Его отправили за решетку на семь лет и шесть месяцев. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Известно, что экс-полицейский отправится отбывать наказание в колонию строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Напоминаем, что о задержании мужчины стало известно летом 2019 года. Он потребовал от бизнесмена взятку в размере 500 тысяч рублей. За эти деньги он обещал отказаться от возбуждения уголовного дела. Затем стороны сторговались на 300 тысяч рублей. Во время передачи средств экс-полицейского и задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что начальник таможенного поста «Лесной порт» задержан за взятку в 1,8 млн рублей.

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