Начальник таможенного поста «Лесной порт» задержан за взятку в 1,8 млн рублей

Начальник таможенного поста &#171;Лесной порт&#187; задержан за взятку в 1,8 млн рублей
Начальник таможенного поста задержан за крупную взятку. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

В Петербурге следователи открыли уголовное дело на начальника таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни, подозреваемого в получении крупной взятки.

Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК. Правоохранители установили, что в начале 2021 года подозреваемый получал взятки от организаций, провозивших товары через «Лесной порт», за общее покровительство и попустительство по службе.

Было установлено, что он получил взятку в размере свыше 900 тысяч рублей. Сегодня, 23 марта, эти средства нашли в ходе обысков в кабинете начальника. Общая же сумма всех взяток превысила 1,8 млн рублей.

Начальник таможенного поста задержан за крупную взятку. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

Сотрудник таможни задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге экс-полицейского оштрафовали на 850 тысяч за взятки на 169 тысяч рублей.

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