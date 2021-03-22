В Петербурге экс-полицейского оштрафовали на 850 тысяч за взятки на 169 тысяч рублей

В Петербурге экс-полицейского оштрафовали на 850 тысяч за взятки на 169 тысяч рублей
Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: pixabay

В Северной столице вынесли приговор бывшему сотруднику петербургского линейного управления МВД РФ на транспорте за получение взятки и злоупотребление служебными полномочиями из корыстного интереса.

Согласно материалам дела, обвиняемый с мая 2018-го по октябрь 2019 года ежемесячно получал взятки от предпринимателя, в обмен на которые экс-правоохранитель закрывал глаза на нелегальную торговлю, организованную на территории линейного управления возле Московского вокзала. В общей сложности, за это время полицейский получил 169 тысяч рублей.

Смольнинский районный суд по итогам следствия приговорил бывшего стража порядка к штрафу в 850 тысяч рублей и запретил занимать государственные должности в течение трех лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшего инспектора ДПС оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку в 40 тысяч.

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