Суд Петербурга оштрафовал инспектора ДПС на полмиллиона за взятку

Суд Петербурга оштрафовал инспектора ДПС на полмиллиона за взятку
Суд оштрафовал инспектора ДПС на полмиллиона за взятку . Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге огласили приговор старшему инспектору ДПС. Его признали виновным в получении взятки.

Суд установил, что 20 марта на набережной Обводного канала инспектор остановил машину. Выяснилось, что находящийся за рулем мужчина давно лишён водительских прав.

Инспектор предложил водителю перевести ему 40 тыс. рублей вместо составления протокола, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

После подтверждения получения денежного перевода инспектор отпустил нарушителя.

Суд оштрафовал обвиняемого на 500 тыс. рублей. Также по решению суда он не сможет занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что начальник и его подчиненные выдавали ложные справки об инвалидности уходящим на пенсию полицейским, чтобы они смогли получать дополнительные страховые выплаты, пенсию по инвалидности и другие льготы. За это они брали от 200 тысяч рублей.

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