Следователи проводят обыски по делу о взятках в поликлинике МВД Петербурга

В ходе обысков в поликлинике МВД были изъяты 4 млн рублей наличных в иностранной валюте. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В ходе обысков в поликлинике МВД были изъяты 4 млн рублей наличных в иностранной валюте. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В Петербурге следственные органы проводят обыски в рамках уголовного дела о получении взяток и злоупотребления полномочиями в поликлинике МВД.

Как сообщает петербургский главк Следственного комитета, правоохранители приступили к расследованию уголовных дел по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Подозреваемыми стали руководитель поликлиники №1 медсанчасти МВД на Малой Морской улице и два его заместителя. Их задержали.

По данным следствия, начальник и его подчиненные выдавали ложные справки об инвалидности уходящим на пенсию полицейским, чтобы они смогли получать дополнительные страховые выплаты, пенсию по инвалидности и другие льготы. За это они брали от 200 тысяч рублей.

Сейчас следователи совместно с сотрудниками полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к взяточничеству. В ходе обысков изымаются деньги, печати, документы и компьютерная техника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали руководителей поликлиники МВД, подозреваемых в выдаче «справок».