В Петербурге задержали руководителей поликлиники МВД, подозреваемых в выдаче «справок»

В Северной столице прошли обыски в поликлинике №1 медсанчасти МВД на Малой Морской улице. Оперативники задержали руководителя больницы и его двух заместителей. Они подозреваются в незаконной выдаче справок об инвалидности за деньги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, данную схему смогли установить сотрудники управления собственной безопасности. После этого во вторник, 26 января, в больнице прошли обыски.

По предварительным данным, руководитель и его заместители несколько лет занимались преступными действиями. Они выписывали справки об инвалидности, уходящим сотрудникам МВД на пенсию, чтобы они могли получать прибавку в виде страховых выплат. Сами же взамен злоумышленники также получали средства. Отмечается, что одна справка расценивалась в 200 тыс. рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 290, – получение взятки. Начальник поликлиники и два заместителя доставлены в СК для проведения процессуальных действий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в поликлинике МВД на Малой Морской проходят обыски.