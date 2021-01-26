В поликлинике МВД на Малой Морской проходят обыски

В поликлинике МВД на Малой Морской проходят обыски
Оперативники проводят обыски. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице правоохранительные органы проводят обыски в поликлинике №1 медсанчасти МВД на Малой Морской улице. Сотрудники следственного комитета и оперативники изучают документы после возбуждения уголовного дела о взятке.

Как сообщает РБК – Санкт-Петербург, сотрудников медучреждения подозревают в выдаче ненастоящих справок по инвалидностям сотрудникам полиции, которые увольняются со службы.

По предварительным данным, врачи клиники получали вознаграждение за оформление подобных справок, а что касается самих «клиентов», то им приходили страховые выплаты.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье получение взяток организованной группой. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге арестовали экс-майора полиции за «крышевание» на рынке интим-услуг.

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В поликлинике МВД на Малой Морской проходят обыски