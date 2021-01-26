В Петербурге арестовали экс-майора полиции за «крышевание» на рынке интим-услуг

В Петербурге арестовали экс-майора полиции за «крышевание» на рынке интим-услуг
Экс-майор полиции задержан. Фото: https://pixabay.com

В Северной столице полицейские арестовали бывшего сотрудника органов. Майор решил подзаработать после увольнения из МВД незаконным путем, однако у него не получилось.

Экс-сотрудник полиции обвиняется в мошенничестве на рынке интим-услуг. Покинув службу в полиции, мужчина продумал альтернативный заработок. Он предложил своим бывшим коллегам «крышевать» петербургские бордели.

За каждое заведение майор планировал собирать по 10-20 тыс. рублей в месяц. В итоге, был составлен план мест, с которых будет приходить постоянный и нелегальный доход. Как сообщает 78.ru, мужчина планировал получать около 1,5 млн рублей в месяц.

Через несколько месяцев к майору пришли с обысками. Он обвиняется по статье «Посредничество в даче взятки в особо крупном размере». На данный момент нарушитель задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пенсионер подозревается в совершении развратных действий по отношению к подростку.

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