В Петербурге пенсионер подозревается в совершении развратных действий по отношению к подростку

Сотрудники СК завели уголовное дело на пожилого петербуржца. Мужчину 1958 года рождения обвинили в развратных действиях по отношению к 15-летнему подростку.

В полицию обратилась женщина 1994 года рождения и рассказала о том, что в неустановленный период времени, но не позднее 24 января пенсионер, имея умысел на совершение развратных действий без применения насилия в отношении не достигшего шестнадцатилетнего возраста ее брата 2005 года рождения, находясь в своей квартире, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции пришел 28-летний петербуржец, проживающий на улице Пограничника Гарькавого. Он заявил, что в его квартире в октябре прошлого года и в этом январе 17-летний парень совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его сына 2014 года рождения.