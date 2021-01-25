В Петербурге 17-летний подросток изнасиловал семилетнего мальчика

В Петербурге 17-летний подросток изнасиловал семилетнего мальчика
Подростка задержали по подозрению в изнасиловании маленького мальчика. Фото: рixabay

В Красносельском районе Петербурга местный житель подал заявление на подростка. Мужчина предполагает, что юноша изнасиловал его семилетнего сына.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 января в отдел полиции пришел 28-летний петербуржец, проживающий на улице Пограничника Гарькавого. Он заявил, что в его квартире в октябре прошлого года и в этом январе 17-летний парень совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его сына 2014 года рождения.

В тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого юношу. В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой петербуржец открыл стрельбу во время ссоры на Луначарского. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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