Молодой петербуржец открыл стрельбу во время ссоры на Луначарского

В Калининском районе Петербурга молодой парень задержан за хулиганскую стрельбу во время ссоры с взрослыми.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в ночь на 23 января у дома №84 по проспекту Луначарского. Там произошел конфликт между 21-летним петербуржцем и мужчинами 42 и 38 лет. Во время стычки парень вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

Взрослые задержали его и дождались наряда полиции. На молодого человека составили административный протокол. Оружие изъяли. Полицейские также пытались взять объяснения с хозяина травмата, но его не было дома.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяные петербуржцы избили охранника «Пятерочки» ради сладостей и коктейлей.