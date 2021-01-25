Пьяные петербуржцы избили охранника «Пятерочки» ради сладостей и коктейлей

На севере Петербурга двое мужчин с ножом похитили товары в сетевом магазине. Прибывшие правоохранители задержали разбойников и поместили в изолятор.

Утром 24 января в полицию сообщили о разбойном нападении в магазине «Пятерочка» на проспекте Художников, дом 32. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пьяные мужчины взяли с прилавка шоколад и коктейли и не захотели платить за товар. На выходе из магазина они пригрозили охраннику складным ножом и нанесли ему телесные повреждения.

Прибывшие на место полицейские догнали злоумышленников на Придорожной аллее. Подозреваемыми оказались 21-летний парень и 31-летний мужчина.

Спустя несколько часов выяснилось, что обратившемуся в больницу охраннику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и кровоподтеки головы. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове двое с пневматом и метательными ножами напали на магазин «24 часа».