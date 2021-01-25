На Васильевском острове двое с пневматом и метательными ножами напали на магазин «24 часа»

В Василеостровском районе Петербурга задержали двух вооруженных мужчин, которые напали на продуктовый магазин.
Все произошло днем 24 января в магазине «24 часа» на 21-й линии Васильевского острова, дом 16. Продавец позвонила в полицию и сообщила, что двое незнакомцев направили в ее сторону пистолет. Женщина сказала им, что в магазине установлены камеры видеонаблюдения, после чего мужчины распылили на объективы краску из аэрозольного баллончика.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие на место происшествия правоохранители задержали двух неработающих граждан 30-ти и 49-ти лет. Спустя несколько часов потерпевшая написала заявление об угрозе убийством.
На задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве. При обыске у них изъяли пневматический пистолет, обойму, аэрозольный баллончик и четыре метательных ножа.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове спасателям пришлось снимать с крыши неадекватного мужчину.