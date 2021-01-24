На Васильевском острове спасателям пришлось снимать с крыши неадекватного мужчину

Вечером воскресенья, 24 января, в самом сердце Васильевского острова на крыше одного из домов заметили прогуливающегося мужчину.

О том, что по крышам в столь поздний час гуляет человек, сообщили экстренным службам и в правоохранительные органы. Прибывшим к месту вызова спасателям пришлось воспользоваться спецтехникой, чтобы попасть к нарушителю. Ситуация осложнялась тем, что мужчина вел себя неадекватно.

Петербуржец не поддавался на уговоры и отказывался спускаться — помогать сотрудникам МЧС пришлось психологу. Как молодой человек оказался на крыше, почему был в неадекватном состоянии и как чувствует себя в данный момент — пока неизвестно, подробности инцидента устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах с крыши девятиэтажного дома упала 14-летняя школьница. К сожалению, девочка не выжила.