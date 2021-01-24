В Шушарах упала с высоты 14-летняя школьница

Инцидент произошел в одном из домов на Ростовской улице в поселке Шушары. Фото: Google View

Инцидент произошел в одном из домов на Ростовской улице в поселке Шушары. Фото: Google View

В субботу, 23 января, около 9 часов вечера в экстренную службу по номеру «112» обратился мужчина, который рассказал, что его 14-летняя дочь упала с крыши девятиэтажного дома.

Трагический инцидент произошел на Ростовской улице в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, как сообщают в правоохранительных органах. Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили тело школьницы. Родители погибшей рассказали, что накануне девочка поссорилась с матерью из-за постоянных опозданий на первые уроки в школе.

После конфликта юная петербурженка отпросилась якобы в гости к подруге. Также стало известно, что школьница увлекалась анимэ — в частности, мультфильм «Наруто». При этом семья девочки является благополучной, полный и на учете в надзорных органах не состоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Костюшко в воскресенье загорелась квартира, погибли мужчина и женщина.